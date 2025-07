LES JEUDIS AU FIL DE L’EAU Chinon

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Tarif enfant

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-17

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24

DE 15H A 17H30 Balade en bateau, visite guidée dans la ville, visite découverte de l’exposition “Vivre entre Vienne et Loire”

Profitez d’une balade paisible sur l’eau à bord d’une toue cabanée de la Compagnie de navigation Vienne et Loire, bateau traditionnel de Vienne et de Loire, suivie d’une visite guidée dans la ville pour comprendre les liens entre Chinon et sa rivière et terminer ce parcours par une visite découverte de l’exposition Vivre entre Vienne et Loire au Carroi, musée d’arts et d’histoire

Renseignements et réservations à l’Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire au 02 47 93 17 85 tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

Enjoy a peaceful ride on the water aboard a « toue cabanée » from the Compagnie de navigation Vienne et Loire, a traditional Vienne and Loire boat, followed by a guided tour of the town to understand the links between Chinon and its river, and ending with a discovery tour

German :

Genießen Sie eine ruhige Fahrt auf dem Wasser an Bord einer Cabanée-Trommel der Compagnie de navigation Vienne et Loire, einem traditionellen Schiff aus Vienne und der Loire, gefolgt von einer Stadtführung, um die Verbindungen zwischen Chinon und seinem Fluss zu verstehen und beenden Sie diese Tour

Italiano :

Godetevi una tranquilla passeggiata sull’acqua a bordo di una « toue cabanée » della Compagnie de navigation Vienne et Loire, un’imbarcazione tradizionale della Vienne e della Loira, seguita da una visita guidata della città per comprendere i legami tra Chinon e il suo fiume, per finire con una visita

Espanol :

Disfrute de un tranquilo paseo por el agua a bordo de una « toue cabanée » de la Compagnie de navigation Vienne et Loire, una embarcación tradicional de Vienne y Loira, seguido de una visita guiada por la ciudad para comprender los vínculos entre Chinon y su río, y termine con una visita de descubrimi

