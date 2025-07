Les jeudis au musée « Deviens un tailleur de pierre » Déols

Les jeudis au musée « Deviens un tailleur de pierre »

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-08-07 17:30:00

2025-08-07

Les jeudis au musée Explication du métier de tailleur de pierre suivie d’une initiation à la taille de pierre. Chaque enfant, accompagné d’un adulte, repartira avec sa pierre sculptée.

Enfant de 8 à 14 ans.

Sur réservation. 11 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Thursdays at the museum: Explanation of the stonemason’s trade, followed by an introduction to stonemasonry. Each child, accompanied by an adult, leaves with his or her own carved stone.

German :

Donnerstags im Museum: Erklärung des Berufs des Steinmetzes, gefolgt von einer Einführung in die Steinmetzkunst. Jedes Kind, das von einem Erwachsenen begleitet wird, geht mit seinem gemeißelten Stein nach Hause.

Italiano :

Giovedì al museo: spiegazione del mestiere dello scalpellino, seguita da un’introduzione alla scalpellatura. Ogni bambino, accompagnato da un adulto, tornerà a casa con la propria pietra scolpita.

Espanol :

Los jueves en el museo: Explicación del oficio de cantero, seguida de una introducción a la cantería. Cada niño, acompañado de un adulto, se irá a casa con su propia piedra tallada.

