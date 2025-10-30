Les jeudis au musée La Chasse au Moyen Âge Déols

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Début : Jeudi 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Les jeudis au musée La Chasse au Moyen Âge une activité essentielle et symbolique atelier réservé aux enfants de 8 à 14 ans.

Viens découvrir comment on chassait il y a très longtemps ! Au Moyen Âge, les nobles chassaient le cerf ou le sanglier avec des chiens et des faucons pour montrer leur pouvoir. Les paysans, eux, devaient chasser en secret de petits animaux pour se nourrir et se vêtir. Tu apprendras aussi que les moines n’avaient pas le droit de chasser, mais qu’ils pouvaient pêcher. Pendant l’atelier, tu verras des images, des objets, et tu comprendras que la chasse servait à manger, s’habiller et montrer sa richesse.

Enfant de 8 à 14 ans.

Inscriptions conseillées www.deols.fr onglet billetterie. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Thursdays at the museum: Hunting in the Middle Ages : an essential and symbolic activity Workshop for children aged 8 to 14.

German :

Donnerstags im Museum: Die Jagd im Mittelalter : eine wesentliche und symbolische Aktivität Workshop für Kinder von 8 bis 14 Jahren.

Italiano :

Giovedì al museo: La caccia nel Medioevo : un’attività essenziale e simbolica Laboratorio per bambini dagli 8 ai 14 anni.

Espanol :

Los jueves en el museo: La caza en la Edad Media : una actividad esencial y simbólica Taller para niños de 8 a 14 años.

