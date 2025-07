Les jeudis au musée L’art du vitrail Déols

Les jeudis au musée L’art du vitrail Déols jeudi 17 juillet 2025.

Les jeudis au musée L’art du vitrail

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 16:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Les jeudis au musée Initiation au vitrail sous la direction de Nathalie GESSEL vitrailliste professionnelle de l’atelier « Claire de Lumière » à La Châtre.

Nathalie Gessel vous initie aux techniques anciennes du vitrail. Cette atelier s’adresse aux adolescents débutants. Les techniques enseignées seront les découpes des verres, le sertissage, la soudure).

Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Thursdays at the museum: Introduction to stained glass under the guidance of Nathalie GESSEL, a professional stained glass artist from the « Claire de Lumière » workshop in La Châtre.

German :

Donnerstags im Museum: Einführung in die Glasmalerei unter der Leitung von Nathalie GESSEL, einer professionellen Glasmalerin aus dem Atelier « Claire de Lumière » in La Châtre.

Italiano :

Giovedì al museo: introduzione alle vetrate artistiche sotto la guida di Nathalie GESSEL, artista professionista del laboratorio « Claire de Lumière » di La Châtre.

Espanol :

Jueves en el museo: Iniciación a las vidrieras bajo la dirección de Nathalie GESSEL, vidriera profesional del taller « Claire de Lumière » de La Châtre.

L’événement Les jeudis au musée L’art du vitrail Déols a été mis à jour le 2025-07-07 par BERRY