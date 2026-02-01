Les jeudis au musée les énigmes de Théobald Déols

Les jeudis au musée les énigmes de Théobald

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : Jeudi 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Théobald a perdu son amulette ! Parcours le musée à la recherche d’indices !

Fais preuve d’imagination et de réflexion et déchiffre toutes les énigmes qui te guideront pas à pas jusqu’à l’objet si précieux pour Théobald.

Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .

+33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Educational and fun workshop on the theme of the Middle Ages at Déols Abbey as part of the Thursdays at the museum.

