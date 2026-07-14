UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plédéliac

Les Jeudis « Baskets et Aquarelle » Plédéliac

jeudi 30 juillet 2026 · Plédéliac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Hunaudaye
Ville
22270 Plédéliac
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plédéliac

Les Jeudis « Baskets et Aquarelle »

La Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

En plein air sur le motif/ format carnet de voyage

Matériel :
– Un bloc Arches 300g grain fin 26 x36 cm
Ou un format carnet de voyage (Lana, 300g minimum)
– Une boite d’aquarelle
– Pinceaux Aquarellys n°2/0 et n°2(Léonard)
– Un petit feutre noir indélébile (micron 0,3)
– Crayon à papier, gomme, chiffon, godet
– Siège, chapeau, lunettes de soleil, eau
– Pique-nique

Pédagogie adaptée pour tous niveaux ; débutants bienvenus.
Co-voiturage possible sur demande
Nombre de places limitées/inscription obligatoire
Place réservée après réception de 15 € d’acompte   .

La Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 29 69 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Jeudis « Baskets et Aquarelle » Plédéliac a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Plédéliac (Côtes-d'Armor)