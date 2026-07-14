Informations pratiques

Plédéliac

Les Jeudis « Baskets et Aquarelle »

La Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

En plein air sur le motif/ format carnet de voyage

Matériel :

– Un bloc Arches 300g grain fin 26 x36 cm

Ou un format carnet de voyage (Lana, 300g minimum)

– Une boite d’aquarelle

– Pinceaux Aquarellys n°2/0 et n°2(Léonard)

– Un petit feutre noir indélébile (micron 0,3)

– Crayon à papier, gomme, chiffon, godet

– Siège, chapeau, lunettes de soleil, eau

– Pique-nique

Pédagogie adaptée pour tous niveaux ; débutants bienvenus.

Co-voiturage possible sur demande

Nombre de places limitées/inscription obligatoire

Place réservée après réception de 15 € d’acompte .

La Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 29 69 97

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English :

L’événement Les Jeudis « Baskets et Aquarelle » Plédéliac a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor