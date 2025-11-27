Les jeudis créatifs d’Alexandra déco de Noël Sablé-sur-Sarthe

Les jeudis créatifs d’Alexandra déco de Noël

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11

Travaux manuels. Venez participer à 3 ateliers créatifs en prévision du marché de Noël de la Casa Feliz ! Apprenez des techniques de décoration au naturel pour sublimer vos fêtes de fin d’année. Centres de tables, couronnes, branchages de sapin ! Laissez parler votre esprit créatif !

Jeudi 27 novembre de 19h à 21h Atelier Centres de table en bois

Jeudi 4 décembre de 19h à 21h Atelier Déco branchages

Jeudi 11 décembre de 19h à 21h Atelier Couronnes de feuillage

Le matériel sera à disposition, Alexandra vous accompagnera dans vos créations !

Vous pouvez venir aux trois ateliers ou choisir ceux qui vous tentent !

Amenez votre dîner pour partager un moment encore plus convivial ! .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Handicrafts. Come and take part in 3 creative workshops in the run-up to the Casa Feliz Christmas market! Learn natural decorating techniques to enhance your holiday festivities. Centerpieces, wreaths, tree branches! Let your creative spirit do the talking!

German :

Basteln und Handarbeiten. Nehmen Sie an 3 kreativen Workshops im Vorfeld des Weihnachtsmarkts in der Casa Feliz teil! Lernen Sie natürliche Dekorationstechniken, um Ihre Weihnachtsfeiertage zu veredeln. Tischdekorationen, Kränze, Tannenzweige! Lassen Sie Ihren kreativen Geist sprechen!

Italiano :

Artigianato. Partecipate a 3 laboratori creativi in vista del mercatino di Natale di Casa Feliz! Imparate le tecniche di decorazione naturale per rendere le vostre feste ancora più speciali. Centrotavola, ghirlande, rami d’albero! Date sfogo alla vostra creatività!

Espanol :

Manualidades. Ven a participar en 3 talleres creativos en vísperas del mercado navideño de Casa Feliz Aprende técnicas de decoración natural para que tus fiestas sean más especiales. Centros de mesa, coronas, ramas de árboles.. Dé rienda suelta a su creatividad

L’événement Les jeudis créatifs d’Alexandra déco de Noël Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-04 par CDT72