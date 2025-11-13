Les jeudis créatifs fabrication d’une crèche de Noël Ussel

Les jeudis créatifs fabrication d’une crèche de Noël

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

L’EVS la Civadière vous invitent aux jeudis créatifs avec l’atelier fabrication d’une crèche de Noël.

Atelier réservé aux adultes

Sur inscription .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr

