Les jeudis créatifs fabrication d’une crèche de Noël Ussel

Les jeudis créatifs fabrication d’une crèche de Noël
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
L’EVS la Civadière vous invitent aux jeudis créatifs avec l’atelier fabrication d’une crèche de Noël.
Atelier réservé aux adultes
Sur inscription .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
