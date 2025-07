Les Jeudis de Barbentane Don Quichotte Jardin de la Tour Anglica Barbentane

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 21h. Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 EUR

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

2025-07-17

Les jeudis de Barbentane sont de retour…

Spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Provence en scène.

Le 17 juillet, venez redécouvrir le personnage de Don Quichotte de Miguel de Cervantès, roman fondateur de la littérature mondiale.



L’adaptation de Niccolo Scognamiglio se veut une invitation au voyage, à l’errance, à la rencontre. Préparez-vous à vivre une folle aventure !



Représentation au Jardin de la Tour Anglica.

Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès. Adaptation et mise en scène de Niccolo Scognamiglio.

Interprétation Ana Maria Haddad Zavadinack, Cécile Grosjean (en alternance), André Peri, Dominique Beven, Guia Scognamiglio, Kayro Slam, Niccolò Scognamiglio



Spectacle dans le cadre du dispositif Provence en scène. .

Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

Les jeudis de Barbentane are back…

Show presented as part of the Provence en scène program.

German :

Die Donnerstage von Barbentane sind wieder da…

Die Aufführung wurde im Rahmen des Programms Provence en scène organisiert.

Italiano :

Tornano i jeudis de Barbentane…

Spettacolo presentato nell’ambito del programma Provence en scène.

Espanol :

Vuelven Les jeudis de Barbentane…

Espectáculo presentado en el marco del programa Provence en scène.

