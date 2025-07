Les Jeudis de Barbentane Le Bashung Tribute Espace Baron de Chabert Barbentane

Jeudi 14 août 2025 à partir de 21h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14 21:00:00

Les jeudis de Barbentane sont de retour…

Spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Provence en scène.

Le 14 août, le Bashung Tribute construit autour de Christian Taurines qui a accompagné en studio et sur les routes Alain Bashung (Album et tournée Live tour 85 ), remet en scène avec beaucoup de passion, de talent et la juste dose de respect qu’on lui doit, le répertoire de Bashung.



De Roman photos à Bleu pétrole , JOSEPHINE propose une expérience unique de redécouvrir en live l’univers poétique et décalé de l’artiste, sombre et joyeux, puissant et fragile, pop et rock à la fois. Plus qu’un tribute… pour vous chanter Bashung le long des golfes pas très clairs où subsiste encore son écho !



Représentation au jardin Baron de Chabert.

JOSEPHINE Le Bashung Tribute / Christian Taurines (voix, guitare, flûte), François Garcia (basse, vocaux), Olivier Fauque (batterie, percussions), François Cordas (claviers, saxophones), Franck Passelaigue (guitare lead). .

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

Les jeudis de Barbentane are back…

Show presented as part of the Provence en scène program.

German :

Die Donnerstage von Barbentane sind wieder da…

Die Aufführung wurde im Rahmen des Programms Provence en scène organisiert.

Italiano :

Tornano i jeudis de Barbentane…

Spettacolo presentato nell’ambito del programma Provence en scène.

Espanol :

Vuelven Les jeudis de Barbentane…

Espectáculo presentado en el marco del programa Provence en scène.

