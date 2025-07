Les Jeudis de Barbentane Les Hommes du Président Espace Baron de Chabert Barbentane

Jeudi 7 août 2025 à partir de 21h. Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Jeudi 2025-08-07 21:00:00

2025-08-07

Les jeudis de Barbentane sont de retour…

Spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Provence en scène.

Le 7 août, faites la connaissance de l’Agent K, commandante à la DGSE (l’explosive Nelly Bêchétoille), assisté de Ducci (Didier Landucci du duo Les Bonimenteurs).



Tous deux ont une mission aller à la rencontre des Français avec pour seul objectif “Leur remonter le moral grâce aux vertus ludiques et humanistes de l’improvisation théâtrale”.



Ce spectacle s’inscrit dans la lignée du duo Les Bonimenteurs une histoire à l’humour fin et intelligent en totale interaction avec le public, le tout astucieusement mise en scène par Elric Thomas.



Représentation au jardin Baron de Chabert Les Hommes du Président de Nelly Bêchetoille, Bruno Ginoux et Didier Landucci.

Prix du jury et Prix du public au Festival d’Humour de Vienne.



Interprétation Nelly Bêchetoille et Didier Landucci.



Spectacle dans le cadre du dispositif Provence en scène. .

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

