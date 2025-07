Les Jeudis de Barbentane Très Grand Groupe de Gospel Jardin de la Tour Anglica Barbentane

Jeudi 31 juillet 2025 à partir de 21h. Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Jeudi 2025-07-31 21:00:00

2025-07-31

Les jeudis de Barbentane sont de retour…

Spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Provence en scène.

Le 31 juillet, préparez-vous à vivre une soirée grandiose avec le Très Grand Groupe de Gospel, dans le jardin de la tour Anglica.



Le Très Grand Groupe de Gospel réunit une cinquantaine de chanteuses et chanteurs de la région PACA, issus d’horizons culturels et cultuels différents, autour de la Black Gospel Music.

Chef de chœur Latonius J. Earl.



Jardin de la Tour Anglica Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

