Les Jeudis de Bayers Eglise Notre Dame Aunac-sur-Charente

Entrée libre

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Projections de films et conférences publiques dans l’église Notre Dame, les jeudis en juillet et août

English :

Film screenings and public lectures in Notre Dame church, Thursdays in July and August

German :

Filmvorführungen und öffentliche Vorträge in der Kirche Notre Dame, donnerstags im Juli und August

Italiano :

Proiezioni di film e conferenze pubbliche nella chiesa di Notre Dame, i giovedì di luglio e agosto

Espanol :

Proyección de películas y conferencias públicas en la iglesia de Notre Dame los jueves de julio y agosto

