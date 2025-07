Les Jeudis de Cap 33 Battle Archery/Pisolet Laser/Cornhole Landiras

Les Jeudis de Cap 33 Battle Archery/Pisolet Laser/Cornhole Landiras jeudi 10 juillet 2025.

Les Jeudis de Cap 33 Battle Archery/Pisolet Laser/Cornhole

Salle polyvalente Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-08-14 19:30:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Pour les Battle Archery à partir de 8 ans en équipe de 4

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Salle polyvalente Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

