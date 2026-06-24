Les Jeudis de Cap 33 Escrime Salle Polyvalente Landiras
Les Jeudis de Cap 33 Escrime Salle Polyvalente Landiras jeudi 9 juillet 2026.
Landiras
Les Jeudis de Cap 33 Escrime
Salle Polyvalente Rue André Dubourg Landiras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .
Salle Polyvalente Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Jeudis de Cap 33 Escrime
L’événement Les Jeudis de Cap 33 Escrime Landiras a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
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