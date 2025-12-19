Les Jeudis de Chroma, Cinéma Le Royal Le Mans

Les Jeudis de Chroma

Cinéma Le Royal 409 Avenue Félix Géneslay Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 23:00:00

2026-01-15

Séance du film Sound dreams of Istanbul en présence du réalisateur Anil Eraslan

SOUND DREAMS OF ISTANBUL

Réalisé par Anil Eraslan

Turquie/France 2025 70min

Séance en présence du réalisateur

Synopsis

Inspiré par un rêve, Anil Eraslan se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la scène d’improvisation libre d’Istanbul. Aux côtés de ses ami.e.s musicien.ne.s, invité.e.s à raconter leurs rêves sonores et à les incarner en performances musicales, le film se transforme en un portrait fantasmagorique d’Istanbul, entre rêve et réalité. .

English :

Screening of Sound dreams of Istanbul in the presence of director Anil Eraslan

