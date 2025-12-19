Les Jeudis de Chroma, Cinéma Le Royal Le Mans
Cinéma Le Royal 409 Avenue Félix Géneslay Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 23:00:00
Séance du film Sound dreams of Istanbul en présence du réalisateur Anil Eraslan
SOUND DREAMS OF ISTANBUL
Réalisé par Anil Eraslan
Turquie/France 2025 70min
Séance en présence du réalisateur
Synopsis
Inspiré par un rêve, Anil Eraslan se lance dans la réalisation d’un documentaire sur la scène d’improvisation libre d’Istanbul. Aux côtés de ses ami.e.s musicien.ne.s, invité.e.s à raconter leurs rêves sonores et à les incarner en performances musicales, le film se transforme en un portrait fantasmagorique d’Istanbul, entre rêve et réalité. .
Cinéma Le Royal 409 Avenue Félix Géneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Screening of Sound dreams of Istanbul in the presence of director Anil Eraslan
