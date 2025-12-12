Les Jeudis de Granet Bastide Granet Aix-en-Provence

Les Jeudis de Granet

Jeudi 15 janvier 2026 de 18h30 à 21h30. Bastide Granet 210 chemin de Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque mois, La Boîte à MUS’ investit la Bastide Granet pour une soirée mêlant exposition, apéritif et concert, dans le cadre exceptionnel de la demeure ayant appartenu au célèbre peintre Granet.

Ce mois-ci, place au Flamenco Teresa Deleria vous invite à un véritable tablao. .

Bastide Granet 210 chemin de Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bastidegranet@laboiteamus.com

English :

Every month, La Boîte à MUS? takes over the Bastide Granet for an evening combining exhibition, aperitif and concert, in the exceptional setting of the residence that once belonged to the famous painter Granet.

