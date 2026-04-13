Les Jeudis de La Fabrique : Boostez votre pitch de présentation !, La Fabrique, Albon

Les Jeudis de La Fabrique : Boostez votre pitch de présentation ! Jeudi 16 avril, 18h30 La Fabrique Drôme

Inscription obligatoire, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Pitch : Transformez vos prises de parole en un véritable levier d’impact

Et si vos interventions devenaient un atout stratégique, capable d’affirmer vos idées et de capter l’attention dès les premières secondes ?

À l’occasion de cet atelier organisé par La Fabrique – Espace Entreprises, nous vous proposons de découvrir comment structurer un pitch clair, maîtrisé et adapté à vos interlocuteurs, pour gagner en impact et en confiance.

Prise de parole, présentation d’activité, messages clés… Repartez avec des méthodes concrètes pour clarifier votre discours, renforcer votre posture et faire passer vos idées avec justesse.

Ce billet vous réserve une place uniquement en présentiel, le 16 avril, à La Fabrique – 1305, route de la Valloire – 26140 Albon.

Un temps accessible à tous pour structurer son message, affirmer sa posture et présenter son activité avec justesse.

La Fabrique Espace entreprises Porte de DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de la Thine. 26140 ALBON Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/les-jeudis-de-la-fabrique-tickets-1984283120228 »}] [{« link »: « https://www.portededromardeche.fr/travailler-entreprendre/je-suis-entrepreneur-employeur/la-fabrique-espace-entreprises/ »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/CgSGh7f7TnpNWSge6 »}]

Comment faire de votre prise de parole un atout clair et maîtrisé dès les premières secondes ? pitch prise de parole

© La Fabrique – Espace entreprises Porte de DrômArdèche