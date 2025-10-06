Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Une poésie sur le fil du rasoir Makja est un chanteur franc-tireur qui vise au coeur et sait créer des moments artistiques bouleversants

Makja entre en scène. Il ouvre la bouche. C’est une claque. Comme à chaque fois. Une claque bénéfique et en musique.

Compositeur sensible et contrasté , la scène est son ring. Il y combat nos travers sociétaux, nos dérives collectives. Il y transcende notre humanité et y hurle son espoir. Il ne lui faut jamais longtemps pour mettre K.O. nos à priori et nous embarquer vers de nouveaux élans collectifs….

– Tout public à partir de 11 ans

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

