Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja » Centre Culturel La Gabarre Tonneins
Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja » Centre Culturel La Gabarre Tonneins jeudi 26 mars 2026.
Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »
Une poésie sur le fil du rasoir Makja est un chanteur franc-tireur qui vise au coeur et sait créer des moments artistiques bouleversants
Makja entre en scène. Il ouvre la bouche. C’est une claque. Comme à chaque fois. Une claque bénéfique et en musique.
Compositeur sensible et contrasté , la scène est son ring. Il y combat nos travers sociétaux, nos dérives collectives. Il y transcende notre humanité et y hurle son espoir. Il ne lui faut jamais longtemps pour mettre K.O. nos à priori et nous embarquer vers de nouveaux élans collectifs….
– Tout public à partir de 11 ans
– Programme détaillé à télécharger ! .
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »
Les Jeudis de La Gabarre Slam music « Makja
German : Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »
Les Jeudis de La Gabarre Music Slam « Makja » (Die Donnerstage von La Gabarre)
Italiano :
Les Jeudis de La Gabarre Slam music « Makja
Espanol : Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja »
Les Jeudis de La Gabarre Música Slam « Makja
L’événement Les Jeudis de La Gabarre Musique Slam -« Makja » Tonneins a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne