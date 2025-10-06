Les Jeudis de La Gabarre Théâtre musical -« Marilyn »

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Les Jeudis de La Gabarre Théâtre musical -« Marilyn » Compagnie Le Glob

Deux mois avant sa mort, Marylin Monroe enregistre chaque jour une confession intime destinée à son psychiatre.

Accompagnée par deux musiciens au piano et à la contrebasse, la comédienne retrace les 36 ans d’une vie chaotique et paradoxale.

Malgré sa joie éclatante et son sex-appeal élaboré, des ombres complexes et une mélancolie transparaissent dans ces témoignages. Elle a lutté toute sa vie, seule, contre tous ses démons.

Mais ce qui dans Marilyn fait spectacle, c’est son combat, sa folle espérance en des jours meilleurs. C’est le chaos intérieur d’une femme qui est mis en scène, en utilisant ses propres armes, sa gaité, son humour et sa lumière comme des actes de résistance.

– Tout public à partir de 13 ans

– Programme détaillé à télécharger !

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

