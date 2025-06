LES JEUDIS DE LA GUINGUETTE Promenade du Préau Rieux-Volvestre 3 juillet 2025 18:30

LES JEUDIS DE LA GUINGUETTE Promenade du Préau KIOSQUE Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Les Jeudis Guinguette de Rieux-Volvestre continuent. La deuxième édition aura lieu le JEUDI 3 JUILLET.

Dans une ambiance festive et conviviale, venez découvrir les saveurs locales grâce aux producteurs du Volvestre présents. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir leurs produits d’autour d’assiettes « découverte » à savourer sur place.

Pour cette deuxième édition, les foodtrucks et producteurs présents seront Wood Smoke, Charlotte et ses fromages (Las Marias), Foccacia et salades de Guido, Bières Miracle de Peyssies, Charcuteries du Bistrot d’Armand, vin du domaine Ribonnet de Beaumont-sur-Lèze, Glaces et nectars d’Oconice, et crêpes et galettes de Karr A Mel’…

N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts.

Musique, rencontres et gourmandise seront au rendez-vous.

Vous êtes musicien(e)s, chanteur(se)s et vous souhaitez vous produire bénévolement lors de ces soirées, n’hésitez pas à contacter accueil @ mairie-rieux-volvestre.fr .

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 46 accueil@mairie-rieux-volvestre.fr

English :

Les Jeudis Guinguette de Rieux-Volvestre continue. The second edition will take place on THURSDAY JULY 3.

German :

Die Jeudis Guinguette in Rieux-Volvestre gehen weiter. Die zweite Ausgabe findet am DONNERSTAG, DEN 3. JULI.

Italiano :

Continuano i giovedì della Guinguette di Rieux-Volvestre. La seconda edizione si terrà il GIOVEDÌ 3 LUGLIO.

Espanol :

Continúan los Jueves Guinguette de Rieux-Volvestre. La segunda edición tendrá lugar el JUEVES 3 DE JULIO.

