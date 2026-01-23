Les jeudis de la magie Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Les jeudis de la magie

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Prêts pour une initiation à la magie ?

Adultes et enfants dès 8 ans.

Sur inscription.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Ready for an introduction to magic?

Adults and children aged 8 and over.

Registration required.

