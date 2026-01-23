Les jeudis de la magie Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-12 2026-02-19
Prêts pour une initiation à la magie ?
Adultes et enfants dès 8 ans.
Sur inscription.
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
English :
Ready for an introduction to magic?
Adults and children aged 8 and over.
Registration required.
