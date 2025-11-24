Les jeudis de la médiathèque Cours-de-Pile
Les jeudis de la médiathèque Cours-de-Pile jeudi 18 décembre 2025.
Les jeudis de la médiathèque
Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE: Conférence
Présentation des voyages de l’année Les amis d’Ulysse.
La Grèce, La Vénétie et Angers Saumur. .
Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 pile@gmail.com
English : Les jeudis de la médiathèque
German : Les jeudis de la médiathèque
Italiano :
Espanol : Les jeudis de la médiathèque
L’événement Les jeudis de la médiathèque Cours-de-Pile a été mis à jour le 2025-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides