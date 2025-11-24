Les jeudis de la médiathèque Cours-de-Pile

Les jeudis de la médiathèque

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE: Conférence

Présentation des voyages de l’année Les amis d’Ulysse.

La Grèce, La Vénétie et Angers Saumur. .

