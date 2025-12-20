Les jeudis de la médiathèque Médiathèque Cours-de-Pile
Les jeudis de la médiathèque Médiathèque Cours-de-Pile jeudi 15 janvier 2026.
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Venez profiter de la conférence Les couleurs du ciel animée par Danièle Imbault. .
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com
