Les jeudis de la médiathèque Médiathèque Cours-de-Pile jeudi 15 janvier 2026.

Venez profiter de la conférence Les couleurs du ciel animée par Danièle Imbault.   .

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92  mediatheque.coursdepile@gmail.com

