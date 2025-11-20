Les jeudis de la médiathèque | Le Prince et les Arts en France au XVIième siècle Médiathèque Cours-de-Pile

Médiathèque 90, route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE Le Prince et les Arts en France au XVIième siècle

Conférence d’Alain BLANCHARD, docteur en Histoire moderne. .

Médiathèque 90, route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@la-cab.fr

