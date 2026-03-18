Les jeudis de la Motte EnDanse

Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tous les jeudis en juillet et août, l’association EnDanse vous propose de partager un moment de danse en plein air. Plusieurs danses seront proposées salsa, bachata et kizomba. .

Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les jeudis de la Motte EnDanse

L’événement Les jeudis de la Motte EnDanse Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole