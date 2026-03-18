Les jeudis de la Motte EnDanse Limoges
Les jeudis de la Motte EnDanse Limoges jeudi 2 juillet 2026.
Les jeudis de la Motte EnDanse
Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis en juillet et août, l’association EnDanse vous propose de partager un moment de danse en plein air. Plusieurs danses seront proposées salsa, bachata et kizomba. .
Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis de la Motte EnDanse
L’événement Les jeudis de la Motte EnDanse Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole