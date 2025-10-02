Les Jeudis de la MSHE Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE) Besançon
2 octobre 2025
Comment les magiciens manipulent notre esprit
André Didierjean, professeur de psychologie cognitive & Cyril Thomas, maitre de conférences en psychologie cognitive, UMLP
6 novembre 2025
Les lois Veil ont 50 ans ! Histoire et mémoire des luttes pour l’avortement
Bibia Pavard, maitresse de conférences en histoire, Panthéon-Assas université
4 décembre 2025
Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat tout est lié
Patrick Giraudoux, professeur d’écologie, UMLP
8 janvier 2026
Fake-News et théories du complot depuis quand manipule-t-on l’information ?
Michel Pretalli, professeur en littérature italienne, UMLP
5 février 2026
Comment trouver son rythme ? Temps vécu et temps social
Laurent Perreau, professeur de philosophie contemporaine, UMLP
5 mars 2026
Le délit de harcèlement moral, quelle évolution avec l’affaire France Télécom ?
Béatrice Lapérou-Scheneider, professeure de droit, UMLP
2 avril 2026
Les stars de l’éloquence grecque à l’époque impériale
Dimitri Kasprzyk, professeur de langue et littérature grecque, UMLP
7 mai 2026
Quelques outils de manipulation linguistique à l’usage des honnêtes gens
Sandrine Zufferey, professeure de linguistique française, université de Berne
4 juin 2026
Quand nos biais dictent nos choix les apprentissages de l’économie expérimentale
Jean-Christian Tisserand, professeur d’économie, Burgundy School of Business .
