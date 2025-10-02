Les Jeudis de la MSHE Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE) Besançon

Les Jeudis de la MSHE Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE) Besançon jeudi 2 octobre 2025.

Les Jeudis de la MSHE

Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE) 1 Rue Charles Nodier Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04

2 octobre 2025

Comment les magiciens manipulent notre esprit

André Didierjean, professeur de psychologie cognitive & Cyril Thomas, maitre de conférences en psychologie cognitive, UMLP

6 novembre 2025

Les lois Veil ont 50 ans ! Histoire et mémoire des luttes pour l’avortement

Bibia Pavard, maitresse de conférences en histoire, Panthéon-Assas université

4 décembre 2025

Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat tout est lié

Patrick Giraudoux, professeur d’écologie, UMLP

8 janvier 2026

Fake-News et théories du complot depuis quand manipule-t-on l’information ?

Michel Pretalli, professeur en littérature italienne, UMLP

5 février 2026

Comment trouver son rythme ? Temps vécu et temps social

Laurent Perreau, professeur de philosophie contemporaine, UMLP

5 mars 2026

Le délit de harcèlement moral, quelle évolution avec l’affaire France Télécom ?

Béatrice Lapérou-Scheneider, professeure de droit, UMLP

2 avril 2026

Les stars de l’éloquence grecque à l’époque impériale

Dimitri Kasprzyk, professeur de langue et littérature grecque, UMLP

7 mai 2026

Quelques outils de manipulation linguistique à l’usage des honnêtes gens

Sandrine Zufferey, professeure de linguistique française, université de Berne

4 juin 2026

Quand nos biais dictent nos choix les apprentissages de l’économie expérimentale

Jean-Christian Tisserand, professeur d’économie, Burgundy School of Business .

Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE) 1 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 66 51 51 contact.mshe@univ-fcomte.fr

English : Les Jeudis de la MSHE

German : Les Jeudis de la MSHE

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Jeudis de la MSHE Besançon a été mis à jour le 2025-09-16 par DOUBS TOURISME