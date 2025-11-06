Les jeudis de la MSHE salle de conférence MSHE Besançon

Les jeudis de la MSHE

salle de conférence MSHE 1 Rue Charles Nodier Besançon

Vous êtes curieux, curieuse?

Les jeudis de la MSHE, c’est la présentation pendant une heure de recherches qui explorent une question qui nous intéresse toutes et tous, que vous vous êtes déjà posée… ou pas

Les conférences sont assurées par des chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales qui ont à cœur de rendre accessibles les résultats de leurs recherches et de les partager avec le plus grand nombre.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

2 Octobre Comment les magiciens manipulent notre esprit. André Didierjean, professeur de psychologie cognitive & Cyril Thomas, maitre de conférences en psychologie cognitive, UMLP

6 Novembre Les lois Veil ont 50 ans ! Histoire et mémoire des luttes pour l’avortement. Biblia Pavard, maitresse de conférences en histoire, Panthéon-Assas université

4 Décembre Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat: tout est lié. Patrick Giraudoux, professeur d’écologie, UMLP

8 Janvier Fake-News et théories du complot: depuis quand manipule-t-on l’information? Michel Pretalli, professeur en littérature italienne, UMLP

5 Février Comment trouver son rythme ? Temps vécu et temps social. Laurent Perreau, professeur de philosophie contemporaine, UMLP

5 Mars Le délit de harcèlement moral, quelle évolution avec l’affaire France Télécom? Béatrice Lapérou-Schneider, professeur de droit, UMLP

2 Avril Les stars de l’éloquence grecque à l’époque impériale. Dimitri Kasprzyk, professeur de langue et littérature grecque, UMLP

7 Mai Quelques outils de manipulation linguistique à l’usage des honnêtes gens. Sandrine Zufferey, professeure de linguistique française, université de Berne

4 Juin Quand nos biais dictent nos choix: les apprentissages de l’économie expérimentale. Jean-Christian Tisserand, professeur d’économie, Burgundy School of Business .

