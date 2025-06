LES JEUDIS DE LA MUSIQUE – Montferrier-sur-Lez 19 juin 2025 07:00

LES JEUDIS DE LA MUSIQUE 4 Impasse du Château Montferrier-sur-Lez Hérault

Les soirées d’été s’annoncent rythmées à Montferrier-sur-Lez avec le retour des Jeudis de la Musique ! Deux rendez-vous festifs sont programmés pour faire le plein de bonne humeur, de convivialité et, bien sûr, de musique.

Jeudi 19 juin 20h30 Place à côté de la Mairie

Le groupe O’Senses ouvrira le bal avec un concert en plein air mêlant sonorités pop/rock et énergie communicative. Une belle occasion de découvrir leur univers musical dans une ambiance chaleureuse et familiale. Entrée 10€.

Jeudi 3 juillet 20h30 Place des Grèses

Nouvelle formule cette année un karaoké géant pour tous les amoureux de la chanson ! Que vous soyez diva dans la salle de bain ou chanteur du dimanche, c’est le moment de briller et de partager vos morceaux préférés sous les étoiles, entre amis ou en famille. Entrée libre.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Que vous soyez chanteur, danseur ou simple mélomane, ne manquez pas ces deux soirées festives qui font battre le cœur de Montferrier au rythme de la musique ! .

English :

Summer evenings in Montferrier-sur-Lez are set to get lively with the return of Jeudis de la Musique! Two festive events are scheduled to fill you up with good humor, conviviality and, of course, music.

German :

Die Sommerabende in Montferrier-sur-Lez werden mit der Rückkehr der Jeudis de la Musique rhythmisch! Zwei festliche Termine stehen auf dem Programm, bei denen Sie gute Laune, Geselligkeit und natürlich Musik tanken können.

Italiano :

Le serate estive si animano a Montferrier-sur-Lez con il ritorno dei Jeudis de la Musique! Due eventi festosi sono in programma per riempirvi di buon umore, convivialità e, naturalmente, musica.

Espanol :

Las noches de verano se animan en Montferrier-sur-Lez con el regreso de los Jeudis de la Musique Se han programado dos eventos festivos que le llenarán de buen humor, convivencia y, por supuesto, música.

