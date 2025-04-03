Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert

4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-11-06 2025-12-04

A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez-vous autour d’un verre tout en profitant d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !

A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez vous autour d’un verre, d’une planche et d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !

Excellent pour passer une soirée entre amis, entre collègues ou en famille ! .

4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr

English :

Join us for Jeudis de la Rotonde , a convivial evening of drinks and live music!

German :

Anlässlich der Jeudis de la Rotonde treffen Sie sich auf ein Glas und genießen ein kleines Konzert, um einen geselligen Abend zu verbringen!

Italiano :

Unisciti a noi per un drink e un concerto a Les Jeudis de la Rotonde per una grande serata!

Espanol :

Acompáñenos a tomar una copa y disfrutar de un concierto en Les Jeudis de la Rotonde para pasar una velada inolvidable

L’événement Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr