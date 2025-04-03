Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé
Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé jeudi 6 novembre 2025.
Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert
4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-11-06 2025-12-04
A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez-vous autour d’un verre tout en profitant d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !
A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez vous autour d’un verre, d’une planche et d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !
Excellent pour passer une soirée entre amis, entre collègues ou en famille ! .
4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr
English :
Join us for Jeudis de la Rotonde , a convivial evening of drinks and live music!
German :
Anlässlich der Jeudis de la Rotonde treffen Sie sich auf ein Glas und genießen ein kleines Konzert, um einen geselligen Abend zu verbringen!
Italiano :
Unisciti a noi per un drink e un concerto a Les Jeudis de la Rotonde per una grande serata!
Espanol :
Acompáñenos a tomar una copa y disfrutar de un concierto en Les Jeudis de la Rotonde para pasar una velada inolvidable
L’événement Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr