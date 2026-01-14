Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé
Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert
4 rue du parc Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02
A l’occasion des Jeudis de la Rotonde , retrouvez-vous autour d’un verre tout en profitant d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !
Excellent pour passer une soirée entre amis, entre collègues ou en famille ! .
4 rue du parc Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr
English :
Join us for Jeudis de la Rotonde , a convivial evening of drinks and live music!
L’événement Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr