Les jeudis de la Rue Pêcherie Exposition Golems Rue Pêcherie Romans-sur-Isère

Les jeudis de la Rue Pêcherie Exposition Golems

Rue Pêcherie Ateliers Martine Revol, Jonas, Gil, L’oiseau libre, et Happ’Art Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

A l’occasion des jeudis de la Rue Pêcherie, 5 ateliers d’art vous ouvre leurs portes pour découvrir l’exposition de sculptures Golems .

Vernissage le Jeudi 11 Décembre à partir de 18h30.

English :

On the occasion of Thursdays in the Rue Pêcherie, 5 art studios open their doors to you to discover the Golems sculpture exhibition.

Opening on Thursday December 11 from 6.30pm.

