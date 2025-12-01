Les jeudis de la santé Tours

La Ville de Tours, les médecins du CHRU et l’Université de Tours, et la Mutualité Française Centre Val de Loire proposent son nouveau cycle de conférence , dans le cadre des Jeudis de la Santé.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous autour des grandes questions de santé qui vous concernent.

18 décembre 2025 Crise d’ado ou mal-être profond ? Savoir repérer et orienter

5 février 2026 Mesdames, savez-vous prendre soin de votre cœur ?

26 mars 2026 Tordons le cou aux cancers de la gorge

7 mai 2026 Fertilité et PMA nos gamètes pour quel usage ?

25 juin 2026 Mieux connaître la migraine pour mieux se soigner .

English :

The City of Tours, doctors from the CHRU and the University of Tours, and the Mutualité Française Centre Val de Loire offer a new series of lectures as part of the Jeudis de la Santé program.

German :

Die Stadt Tours, die Ärzte des CHRU und der Universität Tours sowie die Mutualité Française Centre Val de Loire bieten eine neue Vortragsreihe im Rahmen der Donnerstagsgespräche zur Gesundheit an.

Italiano :

La città di Tours, i medici del CHRU e dell’Università di Tours e la Mutualité Française Centre Val de Loire propongono un nuovo ciclo di conferenze nell’ambito del programma Jeudis de la Santé.

Espanol :

La Ciudad de Tours, los médicos del CHRU y de la Universidad de Tours y la Mutualidad Francesa Centro Val de Loire proponen un nuevo ciclo de conferencias en el marco del programa Jeudis de la Santé.

