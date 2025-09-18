Les Jeudis de la Tenure à Lamorlaye Conférence » Intuitions géniales et découvertes scientifiques » Lamorlaye

Les Jeudis de la Tenure à Lamorlaye Conférence » Intuitions géniales et découvertes scientifiques » Lamorlaye jeudi 18 septembre 2025.

Les Jeudis de la Tenure à Lamorlaye Conférence » Intuitions géniales et découvertes scientifiques »

20 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 15:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Toute science progresse le plus souvent lentement par apports successifs de ses plus brillants représentants. Et puis de temps en temps, un chercheur a une intuition qui se révèle géniale et révolutionne son domaine de recherche… Nous ferons un zoom sur quelques-uns de ces savants géniaux… d’Archimède à Freud.

lieu résidence de la tenure, 20 rue de la Tenure à Lamorlaye

tarif gratuit 0 .

20 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France lesjeudisdelatenure@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Jeudis de la Tenure à Lamorlaye Conférence » Intuitions géniales et découvertes scientifiques » Lamorlaye a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme