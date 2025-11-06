Les Jeudis de l’Académie Un épisode de l’Inquisition Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Les Jeudis de l’Académie Un épisode de l’Inquisition

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un épisode de l’Inquisition en Provence relaté à partir d’un manuscrit de 1532 conservé au musée Arbaud.

En 1532, au cours de sa procédure, l’inquisiteur dominicain Jean Roma, qui opérait à Apt, reçut la déposition de révélants venus dénoncer des dévoyés de la foi d’Apt et de sa région. Un document rare du musée Arbaud permet de découvrir à quels signes se reconnaissaient les hérétiques et sur lesquels se fondaient les délateurs pour justifier leur dénonciation. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 38 95 academiedaix@gmail.com

English :

An episode from the Inquisition in Provence, based on a 1532 manuscript in the Musée Arbaud.

German :

Eine Episode der Inquisition in der Provence, erzählt anhand eines Manuskripts aus dem Jahr 1532, das im Musée Arbaud aufbewahrt wird.

Italiano :

Un episodio dell’Inquisizione in Provenza, basato su un manoscritto del 1532 conservato al Musée Arbaud.

Espanol :

Un episodio de la Inquisición en Provenza, basado en un manuscrito de 1532 conservado en el museo Arbaud.

