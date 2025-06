Les Jeudis de l’Archéologie Espace Jean Duffard Valréas 3 juillet 2025 10:00

Les Jeudis de l’Archéologie Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2025-07-03 10:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

2025-07-03

Découvert du patrimoine archéologique et paléontologie de notre région.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 79 31 21

English :

Discover the archaeological and paleontological heritage of our region.

German :

Entdeckung des archäologischen und paläontologischen Erbes unserer Region.

Italiano :

Scoprite il patrimonio archeologico e paleontologico della nostra regione.

Espanol :

Descubra el patrimonio arqueológico y paleontológico de nuestra región.

