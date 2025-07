Les jeudis de Larros Gujan-Mestras

Place du Pointon Gujan-Mestras

2025-07-17 19:00:00

2025-07-17

19h30 La B7

7 musiciens, un son unique mêlant acoustique et électrique, pour des reprises des 80’s à aujourd’hui avec des arrangements originaux.

20h30 NOWAYY

Concert Pop-rock

NoWayy est un groupe de 5 musiciennes aux influences pop-rock, revisitant les grands standards de la musique des années 60 à 2020.

21h30 UK ON THE ROCKS

Spectacle musical

Retrouvez les grands classiques du rock britannique. Emmenés par le spécialiste du rock Laurent Charliot, les 4 musiciens et le quatuor à cordes vous proposent une émission de radio en direct !

22h45 THE GLUTEENS (Scènes d’été en Gironde)

Concert Electro Danse / Rock Psyché

Ces trois amis vous envoûtent avec une musique addictive, fusionnant pop des 60’s, new wave des 80’s et électro des 90’s.

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes ». .

Place du Pointon Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31 info.culture@ville-gujanmestras.fr

