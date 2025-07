Les jeudis de Larros Gujan-Mestras

19h30 HAVANA BRASS MACHINE

7 musiciens fusionnent cuivres et rythmes latins pour revisiter les classiques avec des arrangements inspirés de Santana et Buena Vista Social Club. Laissez-vous emporter par la chaleur et l’énergie !

20h30 TOUT À L’EST

Concert Musique tzigane / Rock Psyché

Voilà la nouvelle scène girondine un quartet envoûté par les mélodies tziganes ! Les musiciennes, empreintes des sonorités d’Europe de l’Est, les interprètent autant dans la douceur que dans un rythme effréné. On rebondit, on tape des mains, on s’envole au-dessus des nuages dans un bain de soleil !

21h30 LES GAUFRETTES Cie Jacqueline Cambouis

Théâtre musical médicalisé

22h45 MOLOTOV BROT

Concert Scratch’n’Cuivre

Restauration sur place avec l’Association Gujan-Mestras en Fêtes .

place du pointon Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 31 info.culture@ville-gujanmestras.fr

