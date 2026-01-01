Les jeudis de l’écologie

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22 2026-02-19 2026-03-12 2026-04-30

Amateur ou féru de nature, adulte ou enfant, venez participer à des expériences scientifiques, artistiques ou ludiques autour de la biodiversité et de sa préservation en ville.

Amateur ou féru de nature, adulte ou enfant, venez participer à des expériences scientifiques, artistiques ou ludiques autour de la biodiversité et de sa préservation en ville.

Dans le cadre du Plan Nature en Ville, la municipalité organise plusieurs manifestations et animations sur le thème de la biodiversité et de sa préservation, afin de créer des moments d’échanges et de sensibilisation avec les habitants autour des enjeux de la transition écologique dans leur ville.

22 janvier Une oasis écologique et solidaire pour revitaliser les sois

19 févier La jungle du café: enquête sur une fois mondialisation

12 mars Ma danse de la pluie

30 avril La Rénovation saine et performante des habitats .

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 66 16 animation-natureenville@ville-tours.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference and tasting by Alain PROSSAIRD, President of Croqueurs de Pommes de Touraine

While thousands of apple varieties exist, only a dozen or so are marketed in France.

L’événement Les jeudis de l’écologie Tours a été mis à jour le 2026-01-06 par Tours Val de Loire Tourisme