Les jeudis de l’esplanade Rue du Four Bar-le-Duc jeudi 31 juillet 2025.

Les jeudis de l’esplanade

Rue du Four Place du marché couvert Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-31 16:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Ils n’ont plus de secret pour vous ! Depuis plusieurs années maintenant, les jeudis sont synonymes de bonne humeur sur la place du marché. La ville de Bar-le-Duc vous invite une nouvelle fois à venir partager des moments festifs et conviviaux. Atmosphère familiale et esprit vacances garantis !

Au programme animations pour enfants et ambiance musicale.

Entrée gratuite. Inscriptions sur place pour les animations enfants.Tout public

Rue du Four Place du marché couvert Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 commerce@barleduc.fr

English :

They’ll have no secrets for you! For several years now, Thursdays have been synonymous with good cheer on the market square. Once again, the city of Bar-le-Duc invites you to come and share some festive, convivial moments. Family atmosphere and vacation spirit guaranteed!

On the program: children’s entertainment and music.

Free admission. On-site registration for children’s entertainment.

German :

Sie haben keine Geheimnisse mehr vor Ihnen! Seit mehreren Jahren schon ist der Donnerstag ein Synonym für gute Laune auf dem Marktplatz. Die Stadt Bar-le-Duc lädt Sie auch dieses Jahr wieder ein, an diesen festlichen und geselligen Momenten teilzunehmen. Familiäre Atmosphäre und Urlaubsstimmung sind garantiert!

Auf dem Programm stehen Kinderanimationen und musikalische Untermalung.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung vor Ort für die Kinderanimationen.

Italiano :

Non avranno segreti per voi! Da diversi anni, il giovedì è sinonimo di buon umore sulla piazza del mercato. Ancora una volta, la città di Bar-le-Duc vi invita a partecipare ai festeggiamenti. Atmosfera familiare e spirito natalizio garantiti!

In programma: animazione per bambini e musica.

Ingresso libero. Registrazione in loco per l’intrattenimento dei bambini.

Espanol :

¡No tendrán secretos para ti! Desde hace varios años, los jueves son sinónimo de buen humor en la plaza del mercado. Una vez más, la ciudad de Bar-le-Duc le invita a participar en la fiesta. Ambiente familiar y espíritu festivo garantizados

En el programa: animaciones para niños y música.

Entrada gratuita. Inscripción in situ para las animaciones infantiles.

L’événement Les jeudis de l’esplanade Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-24 par OT SUD MEUSE