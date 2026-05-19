Touvérac

Les Jeudis de l’été B4 Les Jeudis Scène ouverte

Le Bourg Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez les groupes de musique sélectionnés pour le concours B4 Les Jeudis. Venez retrouver le groupe vainqueur et leur donner toute l’énergie qu’ils méritent. Ambiance chaleureuse assurée ! Lauréat Tremplin B4 Nova Park, groupe de rock charentais.

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Le Bourg Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 service.culturel@cdc4b.com

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English : Les Jeudis de l’été B4 Les Jeudis Scène ouverte

Discover the music groups selected for the B4 Les Jeudis competition. Come and meet the winning band and give them all the energy they deserve. A warm atmosphere guaranteed! Winner of the Tremplin B4 competition: Nova Park, a rock band from Charente.

L’événement Les Jeudis de l’été B4 Les Jeudis Scène ouverte Touvérac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente