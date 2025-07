Les jeudis de l’Été chez Felicat AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte

Les jeudis de l’Été chez Felicat AVEZAC-PRAT-LAHITTE Avezac-Prat-Lahitte jeudi 24 juillet 2025.

Les jeudis de l’Été chez Felicat

AVEZAC-PRAT-LAHITTE 26 Era Placa Avezac-Prat-Lahitte Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 00:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Les Jeudis de l’été !

Chaque jeudis, rendez-vous dès 19h Chez Félicat, pour un after work en musique avec THE FO’S CELTIC.

Possibilité de se restaurer et présence de producteurs locaux.

Animation musicale et repas Côte à l’os

Réservation nécessaire au 05 62 98 81 99 ou 06 71 84 98 22.

AVEZAC-PRAT-LAHITTE 26 Era Placa Avezac-Prat-Lahitte 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 84 98 22

English :

Summer Thursdays!

Every Thursday, from 7pm onwards, Chez Félicat hosts a musical after-work party with THE FO’S CELTIC.

Food and drink available, with local producers on hand.

Musical entertainment and Côte à l’os meal

Reservations required on 05 62 98 81 99 or 06 71 84 98 22.

German :

Die Donnerstage des Sommers!

Jeden Donnerstag treffen Sie sich ab 19 Uhr bei Chez Félicat zu einem musikalischen Afterwork mit THE FO’S CELTIC.

Verpflegungsmöglichkeit und Präsenz lokaler Produzenten.

Musikalische Unterhaltung und Essen Côte à l’os

Reservierung erforderlich unter 05 62 98 81 99 oder 06 71 84 98 22.

Italiano :

I giovedì d’estate!

Ogni giovedì, dalle 19.00 in poi, Chez Félicat è il luogo ideale per un dopolavoro musicale con THE FO’S CELTIC.

Cibo e bevande disponibili, con produttori locali a disposizione.

Intrattenimento musicale e pasto a base di carne e ossa

Prenotazione obbligatoria allo 05 62 98 81 99 o allo 06 71 84 98 22.

Espanol :

Jueves de verano

Todos los jueves a partir de las 19:00 h, Chez Félicat es el lugar ideal para una sesión musical después del trabajo con THE FO’S CELTIC.

Comida y bebida a cargo de productores locales.

Animación musical y comida a base de chuletas

Reserva previa en el 05 62 98 81 99 o en el 06 71 84 98 22.

