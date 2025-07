Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte » Bar Le Carnot Tournus

Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte » Bar Le Carnot Tournus jeudi 10 juillet 2025 20:00:00.

Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte »

Bar Le Carnot 21 Rue de la République Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 20:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Cet été encore, la commune de Tournus en partenariat avec les bistrots et bars du centre-ville, vous propose une programmation musicale pour fêter l’été.

Bienvenue dans l’univers vibrant de Groove La Porte, un groupe de musique qui fusionne avec passion le rock, la pop et une touche d’influence funk. Formé par des musiciens passionnés, il vous invite à un voyage musical où chaque note résonne avec énergie et créativité.

Entrée libre Accueil dès 19h Petite restauration sur place .

Bar Le Carnot 21 Rue de la République Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 72 59 78

English : Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte »

German : Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte »

Italiano :

Espanol :

L’événement Les jeudis de l’été concert de « Groove La Porte » Tournus a été mis à jour le 2025-06-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)