Les Jeudis de l’été Concert Lachaise
Les Jeudis de l’été Concert Lachaise jeudi 16 juillet 2026.
Lachaise
Les Jeudis de l’été Concert
Le Bourg Lachaise Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert de LMZG, Entre Clash Electronique et Flash-back Cuivré Swing, ou Hip hop, Avec les saxophones, trompettes et les claviers, LMZG se joue des époques et des styles sur des mélodies modernes.
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Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
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English : Les Jeudis de l’été Concert
LMZG Concert: A Blend of Electronic Clashes and Brass-Infused Flashbacks—Swing or Hip Hop? With saxophones, trumpets, and keyboards, LMZG plays across eras and styles with modern melodies.
L’événement Les Jeudis de l’été Concert Lachaise a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente