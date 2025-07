Les jeudis de l’été Carrefour socioculturel Giberville

Les jeudis de l’été Carrefour socioculturel Giberville jeudi 3 juillet 2025.

Les jeudis de l’été

Carrefour socioculturel 13 rue pasteur Giberville Calvados

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-31 20:00:00

2025-07-03

Tous les jeudis en juillet, une animation gratuite est proposée de 18h à 20h par l’espace habitants. Balade à la plage, karaoké, randonnée, cluedo géant, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à contacter l’espace habitants pour infos et inscriptions.

Carrefour socioculturel 13 rue pasteur Giberville 14730 Calvados Normandie +33 2 31 72 43 13 evs@giberville.fr

English : Les jeudis de l’été

Every Thursday in July, free entertainment is offered from 6pm to 8pm by the residents’ center. Beach outings, karaoke, hiking, giant cluedo there’s something for everyone. Don’t hesitate to contact the « espace habitants » for information and registration.

German : Les jeudis de l’été

Jeden Donnerstag im Juli wird von 18:00 bis 20:00 Uhr eine kostenlose Animation vom Espace habitants angeboten. Strandspaziergang, Karaoke, Wanderung, Riesen-Cluedo für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zögern Sie nicht, den espace habitants für Infos und Anmeldungen zu kontaktieren.

Italiano :

Ogni giovedì di luglio, dalle 18.00 alle 20.00, il centro per i residenti offre intrattenimento gratuito. Passeggiate sulla spiaggia, karaoke, escursioni, cluedo gigante: ce n’è per tutti i gusti. Non esitate a contattare il centro per i residenti per informazioni e prenotazioni.

Espanol :

Todos los jueves de julio, de 18:00 a 20:00, el centro de residentes ofrece entretenimiento gratuito. Paseos por la playa, karaoke, senderismo, cluedo gigante… hay para todos los gustos. No dude en ponerse en contacto con el centro de residentes para obtener información y hacer reservas.

