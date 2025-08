Les jeudis de l’été Réservoir blues Quai de la Marine Tournus

Quai de la Marine La Marine Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-07 20:00:00

Retrouvez Réservoir Blues. Après avoir servi le blues traditionnel dit « roots » pendant des années, Jean-Philippe Guinet nous revient avec un répertoire de reprises plus large et plus actuel. Joe Cocker, Joe Bonamassa, Popa Chubby se partagent le haut de l’affiche de ce programme habité par l’esprit du blues où les titres connus alternent avec de belles découvertes.

Entrée libre Accueil dès 19h

Petite restauration sur place .

Quai de la Marine La Marine Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 09 59

