Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band Quai de la Marine Tournus

Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band Quai de la Marine Tournus jeudi 14 août 2025.

Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band

Quai de la Marine La Marine Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Découvrez The Thirsty Selenits Band, fondé en 1994, qui rassemble dix musiciens de la région autour de leur musique originale, aux influences funk 70, rock psychédélique et jazz-rock. Une sorte de P-Funk All Star local, qui a su traverser les âges en gardant la foi en la musique libre, frayant ses propres chemins.

Entrée libre Accueil dès 19h

Petite restauration sur place .

Quai de la Marine La Marine Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20

English : Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band

German : Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band

Italiano :

Espanol :

L’événement Les jeudis de l’été The Thirsty Selenits Band Tournus a été mis à jour le 2025-07-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II