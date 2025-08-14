Les Jeudis de l’été quai Baluze Tulle

Guinguette des enfants de 18 h à 20 h « Ateliers d’arts créatifs, maquillage, cirque, dessin, sport… Une animation gratuite, locale, simple et interactive portée par l’office de tourisme. »

Animation musicale de 20 h à 21 h 15 Banda Los Dandinos (en déambulation). Spectacle de feu de 21 h 15 à 22 h 15 sur la place Berteaud « Écartez-vous ! Un spectacle pyrotechnique basé sur la chorégraphie, la musique et le style. Sur des influences électro et hip hop, Super Cho se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du genre.

Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus spectaculaires s’enchainent et les 3 personnages modernes et charismatiques investissent toute leur énergie dans la performance. » .

quai Baluze Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 tourisme@tulle-en-correze.com

