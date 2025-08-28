Les Jeudis de l’été Tulle

Avenue Victor Hugo Tulle Corrèze

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Guinguette des enfants 18h-20h « Ateliers d’arts créatifs, maquillage, cirque, dessin, sport… Une animation gratuite, locale, simple et interactive portée par l’office de tourisme. » Spectacle musical déambulation de 20h à 21 h 30 Ginette Rebelle et son accordéon « Compagnie Virus « Ambiance accordéo-vehiculée et burlesque assurée !

– 18 h à 21 h 30 braderie des commerçants organisée par l’asso de commerçants les bonnets bleus

– 19 h Déambulation percussions brésiliennes « Team Bao Tempo » du 96 avenue Victor Hugo (Boutique Histoire de) au 28 avenue Victor Hugo (Brasserie La calèche) .

Avenue Victor Hugo Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 tourisme@tulle-en-correze.com

L’événement Les Jeudis de l’été Tulle a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze