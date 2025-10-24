Les jeudis de l’histoire Bilan de la présidence de Trump un an après Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium Marignane
Les jeudis de l’histoire Bilan de la présidence de Trump un an après
Jeudi 11 décembre 2025.
A 18h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Vous êtes invités aux jeudis de l’histoire qui aura pour thème Bilan de la présidence de Trump un an après .
Vous êtes attendus nombreux !
Espace culturel Saint-Exupéry -Auditorium 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr
English :
You’re invited to History Thursdays , the theme of which will be Taking stock of the Trump presidency one year on .
We look forward to seeing you there!
German :
Sie sind zu den Donnerstags der Geschichte eingeladen, deren Thema lautet: Bilanz der Präsidentschaft Trumps ein Jahr danach .
Sie werden zahlreich erwartet!
Italiano :
Siete invitati ai Giovedì della storia sul tema: Bilancio della presidenza Trump un anno dopo .
Ci auguriamo di vedervi numerosi!
Espanol :
Le invitamos a los Jueves de Historia sobre el tema: Balance de la presidencia de Trump un año después .
¡Esperamos ver a muchos de ustedes!
